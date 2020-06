Mare: Arpat, 99% costa Toscana 'eccellente' per balneabilità

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Il 99% della costa toscana è "eccellente" dal punto di vista della balneabilità delle acque.

Lo rende noto Arpat, l'agenzia regionale per l'ambiente, in base ai risultati dei campionamenti e delle analisi condotte. Per questa stagione balneare, spiega una nota, una sola acqua di balneazione è stata classificata come 'sufficiente', si tratta del tratto denominato 'Accademia Sud' nel comune di Livorno, mentre sempre nella stessa area urbana si trova l'unica area classificata 'scarsa', ovvero 'Rio Felciaio', dove quest'anno non sarà possibile la balneazione. Nel resto della costa toscana si trovano poi sette acque di balneazione classificate come 'buone' e 265 'eccellenti', pari al 99,3% per 592 chilometri.

Arpat sottolinea che "si tratta di un dato molto positivo che colloca la Toscana fra le prime in Italia". I campionamenti vengono effettuati una volta al mese, e ogni 15 giorni per le aree classificate come 'sufficienti'. L'agenzia spiega che "la qualità delle acque di balneazione costituisce un indicatore significativo del carico di acque non depurate che arrivano in mare dai corsi d'acqua. Esistono ancora, in alcune zone, aree non servite da fognature, allacci alle fognature mancanti, insufficiente funzionamento del sistema depurativo, ecc. che producono gli episodi di 'inquinamento temporaneo', determinando i 'divieti temporanei di balneazione'; per evitarli è indispensabile realizzare azioni di risanamento di carattere strutturale". (ANSA).