Coronavirus: in Toscana 10.000 i contagiati

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri: 3 provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. La percentuale dei nuovi casi è 0,2 in più rispetto al totale del giorno precedente (era 0,1). I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 7.119 (il 71,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 218.615, 4.316 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.035.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.877, l'11,3% in meno di ieri. Si registrano purtroppo 6 nuovi decessi -: 5 uomini e 1 donna con un'età media di 82,8 anni -; che superano quota mille, per la precisione sono 1004 da inizio pandemia. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Complessivamente, 1.667 positivi sono in isolamento a casa mentre sono 8.370 le persone anch'esse isolate perch' contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 210 di cui 41 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 7.119, più 252 rispetto a ieri: 1.664 persone lo sono "clinicamente", 5.455 a tutti gli effetti. (ANSA).