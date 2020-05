Coronavirus: 14 i nuovi casi in Toscana, 6 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - In Toscana sono 9.982 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri quando ne era stati registrati circa la metà di nuovi contagi. La percentuale di aumento rimane comunque dello 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% - più 214 - e raggiungono quota 6.867 (il 68,8% dei casi totali). I test eseguiti complessivamente sono 214.299, 5.138 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.836. Gli attualmente positivi sono oggi 2.117, l'8,9% in meno di ieri. Si registrano purtroppo 6 nuovi decessi - 3 uomini e 3 donne con un'età media di 77,3 anni - che portano a 998 i morti dall'inizio dell'epidemia. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Complessivamente, 1.894 positivi sono in isolamento a casa mentre altre 8.565 persone sono anche loro isolate perché contatti di contagiati.

Si riducono ancora le persone ricoverate: sono 223 (23 in meno di ieri; meno 9,3%), di cui 45 in terapia intensiva (meno 11 rispetto a ieri; meno 19,6%). Tra i guariti 1.636 lo sono clinicamente, 5.231 a tutti gli effetti. (ANSA).