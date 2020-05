Mps, perdita 244 milioni in trimestre, pesano rettifiche

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Mps chiude il primo trimestre con una perdita consolidata di 244 mln di euro, a fronte di un utile di 28 mln di euro conseguito nello stesso periodo del 2019. Lo si legge in una nota. Pesano le rettifiche addizionali non ordinarie per 193 milioni di euro (sia su crediti performing, sia su crediti non performing) legate al nuovo contesto macro e componenti negative non operative per 112 milioni di euro. La banca "puo' contare su solide basi per affrontare la grave crisi in corso con coefficienti patrimoniali oltre i requisiti regolamentari". e una "solida posizione di liquidita' anche dopo il rimborso nel trimestre di 8 miliardi di titoli assistiti da garanzia governativa" . (ANSA).