Stabili nuovi casi e decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - Sono 175 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal precedente bollettino che ne aveva registrati 173, e 18 i nuovi decessi, uno in meno rispetto a ieri (per un 72enne di Lucca conteggiato nel precedente bollettino le cause della morte sono poi risultate non attribuibili al Covid). Rimane così pressoché stazionario il trend. Continua poi a diminuire il numero dei ricoveri complessivi - meno 28 - e nelle terapie intensive si registra una diminuzione di 10 unità.

E' poi la prima volta, si spiega dalla Regione, che il numero totale dei guariti - in tutto 337 tra guarigioni virali (101) e cliniche (236) -, supera quello dei decessi, pari a 325.

Continuano, infatti, ad aumentare i pazienti clinicamente guariti, +13, e anche quelle virali, +14.

A oggi sono 5.847 i contagiati in Toscana, i ricoveri 1387 (ieri 1.415), di cui 276 in terapia intensiva. Dall'1 febbraio effettuati in tutto 51.006 tamponi, nelle ultime 24 ore 3.120.

Sono 15.306 le persone in isolamento domiciliare.