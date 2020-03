Anziani degenti Rsa, 'andrà tutto bene'

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 31 MAR - A realizzare lo striscione #Andràtuttobene con l'arcobaleno, poi appeso sul cancello chiuso della loro casa di riposo, sono stati gli stessi anziani ospiti della Rsa Villa Sorriso a Pontedera (Pusa). Sono in 35, in isolamento dai primi giorni di marzo. I responsabili della loro struttura - gestita dalla cooperativa sociale Spes, aderente al consorzio Co&SO -, tra i primi in Toscana, si spiega, hanno deciso di sospendere le visite, fare scorte di mascherine per gli operatori, predisporre due posti per l'isolamento in caso di sintomi sospetti. Una scelta, si spiega, contestata all'inizio "dai familiari degli anziani che però, davanti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in tutta Italia, ringraziano oggi della cautela".