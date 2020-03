Emergenza alimentare, 21,4 mln a Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Ammontano a 21,4 milioni le risorse straordinarie stanziate dal Governo in Toscana per affrontare l'emergenza alimentare, dovuta al Coronavirus. La Protezione civile ha pubblicato l'elenco delle risorse Comune per Comune: in Italia i fondi ammontano a 400 milioni.

Per quanto riguarda la Toscana a Firenze spettano due milioni, a Prato poco più di un milione. A Livorno andranno 833mila euro, ad Arezzo 525mila e a Pistoia 502mila. Seguono Pisa (471mila), Lucca (471mila euro), Grosseto (464mila), Carrara (350mila) e Siena (286mila). Tra le altre aree toscane si segnalano anche i 440mila euro a Massa, i 333mila euro a Viareggio. A Campi Bisenzio andranno 297 mila euro, a Scandicci 268mila euro: cifra inferiore per Empoli, con 259mila euro.