Coronavirus: positivi Costa Luminosa ora in hotel Pratolino

(ANSA) - VAGLIA (FIRENZE), 30 MAR - Sono arrivati nella notte all'albergo di Pratolino, pochi chilometri sopra Firenze sulla via Bolognese, i 49 marittimi positivi al Covid-19 che si trovano a bordo di Costa Luminosa, la nave da crociera da giorni in porto a Savona. E' quanti si apprende da fonti della Regione Toscana.

"Sono arrivati da Savona verso le 2 di notte su 4 pulmini della Croce Rossa, che poi sono ripartiti subito dopo che la Protezione Civile comunale ha provveduto a sanificare gli automezzi". Così Leonardo Borchi, sindaco di Vaglia (Firenze), in merito all'arrivo all'albergo nel comune del Fiorentino, situato in una zona decentrata, senza case intorno, di "49 membri dell'equipaggio della Costa Luminosa, risultati positivi asintomatici al Covid-9" che effettueranno qui il periodo di quarantena. Secondo quanto dichiarato da Borchi le 49 persone, sulle quali vigilerà personale sanitario, rimarranno ciascuna "all'interno della propria stanza singola, con bagno e terrazza, e da queste non usciranno se non per prendere il vassoio del cibo che il personale deposita fuori dalla porta per poi rimetterlo a terra dove sarà prelevato senza contatto fisico". La custodia nella struttura, si spiega ancora, è operata da personale della Protezione civile che controlla che tutti rispettino le prescrizioni. Sarà anche presente un medico per otto ore giornaliere.