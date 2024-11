Usa 2024 | Trump in vantaggio netto, si guarda agli Stati in bilico

Il NYT dà al tycoon l'87% di chance di vincere (di Benedetta Guerrera da Washington)

Alle 23 ora locale i seggi negli Stati Uniti sono praticamente tutti chiusi, mancano solo due Stati, la situazione non è definitiva ma dai dati sicuramente emerge un vantaggio abbastanza netto di Donald Trump. Secondo un modello elaborato dal NYT, l'ex presidente ha l'87% di possibilità di vincere le elezioni.

Gli occhi sono puntati sono puntati sui sette Stati in bilico, nessuno dei quali è stato ancora assegnato; forse la Georgia sarà assegnata a Trump, ma negli altri c'è ancora un serrato testa a testa. Per quanto riguarda gli altri, non ci sono state sorprese: ognuno dei due candidati ha vinto negli Stati tradizionalmente roccaforti dei rispettivi partiti.