Solingen, parla il dj Topic: "Ho continuato a suonare per evitare il panico"

Era sul palco quando è accaduto il massacro di Solingen, ma al dj Topic è stato chiesto comunque di continuare a suonare, per evitare che la massa di gente raccolta alla festa dei 650 anni della cittadina fosse travolta dal panico, dopo l'attacco omicida costato la vita a tre persone e il ferimento di altre otto. È quello che ha raccontato lui stesso, Tobias Topic, su Instagram.

"Ciao ragazzi, sono qui con notizie davvero brutte da Solingen", esordisce il giovane. "Oggi ho fatto un concerto davvero meraviglioso con la Bergisches Orchester. È andato tutto incredibilmente bene e dopo ho fatto spontaneamente il dj alle celebrazioni per il 650.mo anniversario di Solingen. Dopo 10/15 minuti, qualcuno è salito sul palco e ha detto: 'Non sappiamo cosa stia succedendo, ci deve essere stato un accoltellamento. Per favore, continuate, non vogliamo il panico di massa".

"Io ho continuato a suonare facendo finta di niente. Dopo 20 minuti, la musica è stata spenta e qualcun altro si è avvicinato e ha detto: 'Abbiamo già tre morti, dieci sono in rianimazione e i responsabili sono ancora in fuga'", continua il racconto di Topic. "Festival der Vielfalt" (della diversità) organizzato per l'occasione era proprio un omaggio al pluralismo e alla varietà di una società aperta, in cui convivono pacificamente persone di ogni nazionalità, che si volevano solo divertire e ballare. Stasera a Solingen si tiene invece una dolorosa commemorazione.