Russia, liberato dalla polizia il manager italiano rapito per estorsione

Tentativo di estorsione, intimidazione o vendetta legati ad una disputa commerciale: potrebbero essere questi, secondo gli investigatori russi, i moventi del rapimento lampo di un manager italiano a Mosca, Stefano Guidotti, tenuto in ostaggio circa 36 ore prima di essere liberato dalla polizia. Guidotti, 56 anni, che secondo il Comitato investigativo ha anche la cittadinanza russa, è stato aggredito venerdì nel centro della capitale, sul Viale Sadovaya-Triumfalnaya, e spinto in un'auto che si è allontanata. I rapitori, sempre secondo gli investigatori, erano quattro uomini tra i 21 e i 36 anni. La televisione Ren riferisce che si tratta di tre russi e un cittadino uzbeko. Guidotti è stato ammanettato e incappucciato e trasportato fino alla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina, circa 400 chilometri a sud-ovest della capitale. Qui è stato trattenuto per circa 24 ore in una casa nel distretto di Novostroika, prima di essere liberato dall'intervento degli agenti. L'ambasciata italiana ha reso noto che il connazionale non ha subito danni fisici.

La polizia russa ha diffuso un video dei momenti della liberazione. Nelle immagini, pubblicate dalla testata Rbc, si vedono gli agenti entrare in una casa attraverso una finestra, mentre uno dei sequestratori è steso a terra a faccia in giù e ammanettato dietro la schiena in giardino. Successivamente sono mostrati altri due uomini dentro la casa, nella stessa posizione. Infine si vede il momento in cui i poliziotti entrano nella stanza dove il rapito è tenuto, steso su un letto, con il polso destro ammanettato ad un mobile e con indosso una maglietta nera. "Siamo della polizia, tutto a posto", dice una voce. A quel punto Guidotti, che aveva sollevato la testa, la lascia cadere, con un gesto evidente di sollievo.