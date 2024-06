Iran, arrestata una donna per aver indossato male l'hijab

L'ennesimo arresto violento di una donna perchè indossa impropriamente il velo a Teheran è stato reso noto con un video postato su X dalla giornalista e attivista Masih Alinejad dal suo esilio a New York. Nel filmato si vede una giovane donna con un hijab verde militare che le lascia parzialmente scoperti i capelli biondi e gli occhiali da sole. La ragazza viene spinta dentro il furgone della polizia morale da due agenti donne integralmente vestite di nero, che la costringono a entrare sul mezzo e le infilano gambe e piedi dentro a forza. La giovane scalcia, cerca di sottrarsi, afferra il velo di un'agente, ma le poliziotte morali la tengono ferma fino a che un collega maschio non chiude il portello del furgone. "Non possiamo chiudere un occhio davanti a questo regime di apartheid di genere", ha scritto su X Masih Alinejad.