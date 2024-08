Nubifragio a Pitigliano, il Comune: "Non uscite di casa"

Nubifragio a Pitigliano (Grosseto), in Maremma, dove una precipitazione ha invaso di acqua e fango l'abitato. La pioggia ha fato crollare in un punto il muro della Selciata, che è il sentiero circolare intorno alla rupe su cui sorge il paese, meta di turisti e gitanti. Non risultano feriti, le vie strette sono diventate impraticabili, durante il temporale si sono trasformate in torrenti. La protezione civile riferisce di oltre 25 millimetri di acqua caduti in 15 minuti.



A Pitigliano manca anche la corrente elettrica, verosimilmente per allagamento degli impianti a terra. Nei pressi del paese gli allagamenti hanno costretto a interrompere la circolazione sulla statale 74 Maremmana. "Siamo al lavoro per ripristinare una situazione di normalità - scrive il Comune -, chiediamo a tutti massima prudenza e di non uscire se non strettamente necessario". La pioggia ha infiltrato i tetti delle abitazioni.

"Il cumulato di pioggia registrato a Pitigliano (Grosseto) ha raggiunto circa 80 mm. Su altre aree della regione si sono verificati rovesci temporaleschi sparsi localmente intensi, con una linea temporalesca marcata tra il basso Livornese e la provincia di Firenze. In quest'ultima, si segnala un forte temporale con un accumulo di circa 65 mm in un'ora a Castelfiorentino", riferisce il presidente della Toscana Eugenio Giani sul maltempo sulla regione. "Per le prossime ore - aggiunge - si prevede che le precipitazioni si spostino da ovest verso est, interessando progressivamente le zone più interne".