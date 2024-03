Figure 01, il robot potenziato dalla collaborazione tra la startup californiana Figure AI e OpenAI

Si chiama Figure 01 ed è il robot potenziato dalla collaborazione tra la startup californiana Figure AI e l’ormai onnipresente OpenAI di Sam Altman. Capace di movimenti straordinariamente fluidi, quasi “umani”, utilizza una versione di GPT (molto probabilmente) specializzata per la robotica, grazie alla quale è in grado sia di definire in maniera accurata il contesto intorno a sé, sia di interagire e dialogare con un essere umano con efficacia e fluidità apparentemente senza precedenti.

Per ora lo abbiamo visto solo in un video che - come è già accaduto in passato con altre aziende - potrebbe essere stato almeno in parte editato; ma se Figure 01 manterrà anche solo parte di ciò che promette, potremmo davvero essere agli inizi di una nuova rivoluzione tecnologica le cui conseguenze sono ancora tutte da capire. Intanto figure ha già incassato 675 milioni in finanziamenti, è valutata al 2,6 miliardi di dollari e ha tra i suoi finanziatori Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft e la stessa OpenAI.

Per approfondimenti: ascolta l’ultima puntata de "La Fabbrica della Realtà", il podcast di ANSA dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale, che potete ascoltare su Spreaker, Spotify, Apple Podcast o anche vedere su Youtube, con Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.