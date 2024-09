Da nuoto a danza lo sport per il benessere mentale dei ragazzi

Ansa - di Alessandra Magliaro.

E' questo il periodo in cui si programma lo sport dei figli, li si iscrive a corsi più o meno agonistici, si va magari agli open day dei centri sportivi, si seguono le inclinazioni dei ragazzi in base alle loro passioni. Bene, lo sport non è mai abbastanza, oltre a far sta meglio fisicamente è una risorsa chiave per promuovere il benessere psicologico, vale a tutte le età e certamente vale molto per i giovani, anche se questo comporta un bel sacrificio organizzativo per gli adulti. Quale sport praticare in base a consigli psicologici oltre che di salute? Ecco una guida.