Gen Alpha, la prima generazione on line dalla nascita

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Si torna a scuola e tra emozioni per l'inizio dell'anno ci sono anche nuove preoccupazioni. Capire quei bimbetti che tagliano il cordone ombelicale mettendo al centro le nuove amicizie che faranno e non più la famiglia non è facile ed è anche abbastanza inutile rifarsi a come eravamo in quell'età lì, intorno ai 12-14 anni. L'ansia di emanciparsi, di svicolare dai genitori è la stessa ovviamente perché è quella la fase ribelle della vita, ma come farlo è cambiato totalmente, necessariamente per il diverso contesto politico-sociale in cui siamo oggi ma è anche lo tsunami tecnologico a marcare la differenza con quei tempi. E allora come sempre davanti a qualcosa che poco conosciamo la paura aumenta. Come gestire la crescita di figli che sono praticamente la prima generazione on line dalla nascita è la sfida genitoriale che nessuno ha avuto prima e con cui fare i conti. Il tema è la generazione Alpha, ossia i nati dopo il 2010 e il loro smanettare tecnologico per tutto, dall'ordine del cibo a casa alle comunicazioni con gli amici