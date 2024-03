Nuovo fronte cosmetico, le creme che fanno stare bene

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Non si parla più di crema anti-age, che combatte l'età, ma di longevity cream che migliora l'aspetto di una pelle che inesorabilmente diventa matura, non si cerca più il corpo perfetto ma il corpo in salute.

Nell'era aspirazionale del wellbeing, dello star bene prima di ogni altra realizzazione anche la cosmetica si adegua. Il cambiamento è in atto al punto di definirlo nuovo mercato 'neurocosmetico' in cui entra anche la psicodermatologia. E' un macrotrend visto, insieme ad altre novità, al Cosmoprof. Il principale punto di osservazione di tutto il settore a livello internazionale, dalla cosmesi all'estetica, dalle unghie ai macchinari, dall'hair ai propotipi di formulazione e persino di packaging, che si è appena chiuso a Bologna con un record di quasi 250mila operatori professionisti e stand da 69 paesi.