Sugli sci, la disabilità non può essere un ostacolo

(di Alessandra Magliaro)

Siamo in inverno e dopo temperature alte e crisi degli impianti soprattutto sugli Appennini, ha preso a nevicare un po' ovunque e allora ci viene voglia di godere della montagna d'inverno, magari anche di sciare. Cosa succede se siamo disabili? Temporanea o definitiva, grave o lieve, intellettiva o no, la disabilità può accompagnare le nostre vite ma non deve impedirci di vivere pienamente e una società può dirsi civile solo se fa di tutto per essere inclusiva e accogliente. E' un tema di diritto e convivenza e anche il tempo libero deve essere inclusivo. Ci sono piste e attrezzature adatte in Italia? Si può fare di meglio.