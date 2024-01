L'ultima moda? L'estetica 'nonno eclettico' (di Alessandra Magliaro)

Seguiamo realmente i trend moda dettati dai social ? La domanda è interessante e probabilmente la risposta non univoca. Prendiamo spunto da quello che vediamo su Instagram e sugli altri social secondo il momento ma scegliamo poi cosa indossare.

L’ultima estetica a conquistare la scena della moda dai social allo streetstyle è Eclectic Grandpa, “nonno eclettico”? Un look retrò e al tempo stesso contemporaneo per colori, abbinamenti informali e taglie, fatto di maglioni oversize, giacche di velluto, cardigan a maglia grossa, meglio se rubati nell'armadio di casa.