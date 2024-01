Il segreto della longevità? Partecipare alla società (di Alessandra Magliaro)

La longevità, ossia la ricerca per vivere un'età avanzata nel miglior modo possibile, ha invaso tutto, non fosse altro per la composizione sociale della popolazione, sempre più anziana. Qual è la più forte variabile per prevedere salute e felicità nella vecchiaia? Un crescente numero di ricerche suggerisce che la risposta sono le buone relazioni. Si tratta di relazioni che conferiscono un senso di scopo e una connessione significativa con la società. Il report 2024 del McKinsey Health Institute dimostra ancora una volta che essere attivi in senso sociale, continuare a partecipare alla vita comune aiuta ad invecchiare meglio.