Vinted o Temu? I due boom opposti dell'on line (di Alessandra Magliaro)

Sull'ecommerce è "eco-divide": da una parte il boom del second hand, con attenzione al riciclo e alla sostenibilità, dall'altra l’ascesa del modello del consumo rapido con il fenomeno Temu che in pochi mesi è balzato in testa alle classifiche di vendita. E poi ancora Amazon, Zalando e gli altri. Dalla nuova mappa mondiale dell'e commerciale, l'acquisto on line le tendenze piu' interessanti.