Arriva il Black Friday, 5 consigli per uno shopping responsabile (di Alessandra Magliaro)

Il 23 novembre per gli americani è il giorno del ringraziamento ma anche, e a questo punto non solo per loro ma in tutto il mondo, la vigilia del famigerato Black Friday, un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline. Un periodo di acquisti scontatissimi, grandi occasioni, spese pazze attirati dalle offerte e per i più lungimiranti il momento per portarsi avanti con i regali di Natale. Ma come darsi una regolata ed evitare le derive da shopping compulsivo? Ecco cinque consigli in particolare in tema di moda: come attrezzarsi e magari evitare di comprare ciò che non serve, di cui non si ha bisogno e ritrovarsi con l'armadio pieno di abiti inutilizzati.