Gaza, Israele e altri orrori, come difendersi restando informati (di Alessandra Magliaro)

Siamo immersi in un flusso infinito di storie e immagini dolorose, anzi raccapriccianti e la tristezza, l'angoscia non smettono di salire. Come proteggersi? Come proteggere i bambini da tutto questo pur rimanendo informati e dunque senza che diventino queste notizie qualcosa cui abituarsi? Il podcast di questa settimana propone un percorso, con l'aiuto di uno psichiatra di traumi e stress, in cui attraverso consigli pratici ci viene suggerito come reagire, senza soccombere all'eccessivo impatto emotivo e allo stesso tempo restando attivi, vigili, informati, partecipi.