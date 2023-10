Notizie tragiche? La sfida del solutions journalism (di Alessandra Magliaro)

Non c'è giorno in cui non ci sentiamo travolti da un'ondata di brutte notizie, e in certi momenti ne siamo sopraffatti come sta succedendo ora per il feroce attacco di Hamas in Israele e per la reazione indiscriminata in Palestina, ma anche in situazioni 'ordinarie' essere aggiornati, tra femminicidi, incidenti, catastrofi varie, è diventato insostenibile. Operiamo una disconnessione selettiva delle notizie, ne vogliamo sapere di meno ma c'è anche chi nella professione raccoglie la sfida del solutions journalism, un rigoroso approccio all'informazione di inchiesta che mette però sempre al centro la positività del come uscirne, la storia che ridà speranza.