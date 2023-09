La tendenza della settimana - DIY, il fai da te creativo si aggiorna (di Alessandra Magliaro)

Da qualche anno c’è una nuova sensibilità che guida gli acquisti di abbigliamento e che porta ad allontanarsi dal modello del fast-fashion. Si acquistano usati per poi modificarli o si personalizzano quelli che abbiamo in guardaroba: attraverso il ricamo o con le diverse tecniche di rammendo creativo li aggiorniamo, adattiamo, li facciamo diventare con fantasia diversi da tutti quelli che vediamo in giro. Per farlo siamo tornati a comprare macchine da cucire come si usavano una volta. La moda del DIY piace. Le novità? Effetti particolari, texture pelose e a rilievo.