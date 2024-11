Una parola derivata dal greco che però Omero, che sulla nostalgia di casa e della propria terra ha costruito una delle opere fondamentali della letteratura occidentale, l'Odissea, non conosceva. Fu creata da un giovane medico svizzero e ha finito per identificare un'inclinazione fondamentale dell'animo umano ma solo (e non a caso) in epoca moderna, caratterizzando opere letterarie e canzoni, filosofie e perfino quadri, da Magritte ai Beatles.