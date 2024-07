ANSA - di Massimo Sebastiani.

Perché Putin è tornato a bombardare Kiev, la capitale dell'Ucraina, e a farlo nel modo più brutale colpendo l'ospedale pediatrico più importante del paese? La guerra in Ucraina non è solo guerra di trincea e l'idea di prendere Kiev è più che accarezzata dal brutale capo del Cremlino. Perché? Cosa significa prendere una città? In questo caso parliamo di simboli ed è qualcosa che va oltre l'elemento strategico, come ci spiegano i protagonisti di Romanzo Criminale, l'Equipe 84, Bruce Springsteen, uno dei maggiori storici dell'architettura e anche Italo Calvino.