Apocalisse (di Massimo Sebastiani)

La usiamo come sinonimo di catastrofe o tragedia ma la parola apocalisse, che proviene dal greco, significa rivelazione. Di cosa? Be', della fine del mondo. Ma non è necessariamente una brutta notizia perché dai Maya a Giovanni ai Millenaristi subito dopo arriverà un mondo nuovo e migliore. La secolarizzazione e la distorsione dell'idea ci porta ad usare la parola per descrivere metaforicamente un terremoto, una sconfitta sportiva o anche la fine di un amore, come fa Elodie.