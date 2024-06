Elezioni europee, la minaccia più grande (forse) è l’IA

Con l’uso dell’Intelligenza artificiale cresce la possibilità di diffondere disinformazione e l’Europa mette in guardia dalle ‘centrali’ russe che provano a incidere sul voto europeo del 2024: 373 milioni di aventi diritto al voto in 27 paesi condizionati da quella che Josep Borrell, capo della politica estera dell’Ue, ha definito ‘una minaccia per il modo in cui siamo abituati a condurre i nostri dibattiti democratici’. E si tenta di farlo anche, semplicemente, spingendo gli elettori a non andare a votare. Ma cosa c’entra in tutto questo l’IA? E soprattutto come possiamo difenderci?