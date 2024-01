L’IA per tutti (che lo si voglia o no)

L’IA generativa sarà negli smartphone più di prima e meglio di prima, facilitando le nostre azioni quotidiane tra cui purtroppo anche la modifica delle immagini; poi ce la porteremo in tasca non solo con il telefono, ma con nuovi dispositivi dedicati come il Rabbit R1, che non solo dialoga ma fa letteralmente delle cose per noi. E intanto Sam Altman da un lato va al World Economic Forum per mettere in guardia sui rischi dell’IA, dall’altro fa un accordo con l’esercito americano per l’utilizzo di GPT-4 nello sviluppo di nuove armi. E il fondatore di Microsoft, Bill Gates, viene a Roma per essere ricevuto dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Di questo e di altro parlano Massimo Sebastiani, caporedattore centrale, e Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale