Maria De Filippi, regina della conduzione liquida

E’ in tv da oltre 30 anni ma sembra molto più fresca di tanti suoi colleghi: perché? Il segreto sta nell’aver trovato (e forse inventato) la terza via nel modo di fare conduzione. Non è la ‘spalla’ e nemmeno il conduttore ‘trasparente’. E’ una presenza-non presenza che rifiuta gli stilemi classici della conduzione ma senza la quale quei programmi, da Amici a Uomini e donne a C’è posta per te, non potrebbero sopravvivere. E in lei – che Carlo Freccero definiva ‘il mio Censis’ - c’è perfino un po’ di Javier Cercas e Friedrich Nietzsche. Altro che tv.