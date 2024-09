Bye Bye Venezia, ecco cosa resterà

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Venezia 81 chiude i battenti, ma al di là del Leone d'oro assegnato sabato sera nella cerimonia di chiusura in sala grande del Palazzo del cinema al Lido di Venezia, cosa resta? Certamente è stata l'edizione del grande ritorno delle star americane sul tappeto rosso, un'operazione back to Venice che ha fatto centro, partita con Tim Burton - Monica Bellucci, culminata con Lady Gaga postar per Joker. Si era creato hype per la Mostra di quest'anno e Hollywood ha risposto, così come il pubblico, in trend di crescita. Il tappeto rosso è stato unico, le griffe si sono mobilitate per vestire i talent con lotte feroci all'ultimo collier. Tanti i film attesi ma più delusioni che colpi al cuore, tra questi I'm still here di Walter Salles, The Quiet Son con Vincent Lindon, Familia di Francesco Costabile che meritava il concorso. Su tutti una serie italiana, M il figlio del secolo dal best seller di Scurati e con Luca Marinelli, racconta di Mussolini e dell'ascesa del fascismo con la potenza di Peaky Blinders.