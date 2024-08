Gli highlights, da Joker 2 a Queer i più attesi al Lido

Ansa - di Alessandra Magliaro.

I 21 in corsa per il Leone d'oro, il totale di 83 nella selezione ufficiale tra Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia classici doc e più ancora 5 serie TV, 17 cortometraggi, 28 restauri, 63 opere immersive: una infinità di titoli da 59 paesi. Sono alcuni dei numeri della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto- 7 settembre). E poi ci sono gli highlights ossia i titoli più attesi in assoluto. Ecco le scelte dell'Ansa.