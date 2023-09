La tendenza della settimana - Anni '80 e tanto jeans per la moda d'autunno (di Alessandra Magliaro)

Un guardaroba indossabile, un lusso carino, un comfort non sciatto, una moda rilassata. Il ritorno alle attività dopo le vacanze estive nelle tendenze moda ha proprio questa tra le principali tendenze d'autunno e inverno. Un back to work fatto di pantaloni comodi, e vedremo come, di gonne larghe, tantissimo jeans. Uno stile meno formale ma non per questo meno chic, il casual elegante che molti anni fa era la classica regola in America per il look da ufficio il venerdì ora è la norma della settimana, il che vuol dire capi tagliati bene, tailored come si dice. Il tocco di colore? Il rosso.