La tendenza della settimana: OOO (Out of office), la vacanza detox unisce le generazioni (di Alessandra Magliaro)

Se nel corso dell'anno le differenze generazionali tra i Millennial e la 100% digital GenZ sono spesso evidenti, in tema di ferie una cosa accomuna: la voglia di andare in vacanza e staccare finalmente con l'infodemia, la tecnologia i device, lo smartphone, il pc e tutto il resto. Parola d'ordine: 'Detox!'. Salvo poi andare in paranoia se non abbiamo connessione (ma questa è la 'fomo' estiva, la paura di essere off). Salvo poi postare sui social dove siamo, quanto ci stiamo divertendo, con chi siamo eccetera eccetera (ma queste sono le nostre contraddizioni). Lo switch è scrivere sugli avvisi della posta elettronica OOO: Out of office. Si parte".