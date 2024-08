Truffe al telefono / 3. Occhio a dire sì

ANSA - di Corrado Chiominto.

Dire un sì al telefono può essere pericoloso e facilitare una truffa. In questa terza puntata sulle frodi Ansa Voice EconoMIA fornisce un nuovo vademecum con i consigli per evitare questa nuova modalità di frodi telefoniche, spiegandovi qualche accorgimento per evitarle, come prevenirle e anche quali dati non vanno assolutamente forniti agli interlocutori telefonici. L'ascolto consentirà di comprendere le regole che vanno seguite per telemarketing e il teleselling, oltre a come funziona il registro delle opposizioni, che dovrebbe bloccare queste proposte commerciali.