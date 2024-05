FOCUS | Da Carroll a Stormy, fattore donna contro Trump

ANSA - di Claudio Salvalaggio.

L'ex presidente americano è stato condannato per aver falsificato documenti contabili per nascondere i 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perché non rivelasse in campagna elettorale la loro notte di sesso di 10 anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato Michael Cohen, testimone chiave dell'accusa, come spese legali fittizie, violando la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l'integrità del voto.

Il processo per il caso pornostar rischia di fargli altri voti dell'elettorato femminile e quindi la Casa Bianca, mentre i sondaggi lo danno ai minimi in questa fascia demografica.

Le donne sono oltre il 50% dei votanti e la metà dei repubblicani. E milioni di donne in più rispetto agli uomini si sono registrate per votare negli ultimi cicli elettorali, avendo sempre la meglio sull'altro sesso in termini di affluenza alle urne in ogni elezione presidenziale dal 1964.