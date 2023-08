Trump in tribunale: si dichiara non colpevole (da New York Benedetta Guerrera)

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa mossi nei suoi confronti per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Trump è apparso per l'udienza preliminare davanti al magistrato Moxila Upadhyaya, ma il suo caso andando avanti è stato assegnato al giudice Tanya Chutkan. Da New York la corrispondente dell'ANSA Benedetta Guerrera