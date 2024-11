Vandalizzati i murales di Liliana Segre e di Ahoo Daryae a Milano

Dopo che sono stati cancellati a Milano i volti e le stelle di David dal murale di Liliana Segre e Sami Mondiano, come ha denunciato ieri l'autore AleXandro Palombo, ora tocca al murale fatto al Consolato dell'Iran di Milano di Ahoo Daryaei, l'attivista che a Tehran ha camminato con addosso la sola biancheria intima. "Dovrete impegnarvi molto per cancellare tutte le Ahoo Dayerei perché continueremo a farle riapparire in ogni parte del mondo fino alla sua libertà" ha commentato Palombo su Instagram dando notizia dei danni alla sua opera.