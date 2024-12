Incassi, Oceania 2 domina il box office e sfiora i 16 milioni

Oceania 2, il film di animazione di Disney, domina ancora il box office: da tre settimane in cartellone ha staccato biglietti per quasi 16 milioni di euro (15.921.334) e si mantiene in vetta alla classifica Cinetel con quasi 2 milioni di euro raccolti in questo weekend (1.947.288).

Si piazza in seconda posizione l'esordio di Cattivissimi a Natale, il nuovo film dei Me Contro Te che raccoglie nel fine settimana poco più di 747mila euro. Il terzo posto sul podio dei film più visti nel fine settimana se lo aggiudica Kraven - Il cacciatore, anche lui nel week end di lancio con quasi 634mila euro raccolti al botteghino.

Scende invece in quarta posizione Napoli - New York: il film di Salvatores ha raccolto nel fine settimana altri 518mila euro, portando il totale incassato a 3 milioni 866mila euro. E perde posizioni, scendendo dal secondo al quinto posto, La stanza accanto di Pedro Almodovar che in due settimane sul grande schermo ha raccolto circa 1 milione e mezzo di euro (1.423.771).

Lo segue Il ragazzo dai pantaloni rosa, sesto in classifica ma con incassi che sfiorano gli 8,5 milioni di euro, con sei settimane di programmazione. Anche Il Gladiatore 2, da cinque settimane sugli schermi, scende dalla quinta alla settima posizione ma con un totale di incassi che sfiora i 9,5 milioni di euro.

Clint Eastwood con Giurato numero 2 mantiene il suo ottavo posto in classifica con 3,6 milioni di euro raccolti nelle cinque settimane di programmazione e lo stesso riesce a Freud - L'ultima analisi che si mantiene al nono posto ma che dopo cinque settimane sul grande schermo ha incassato circa 617mila euro.

Chiude la top ten l'adattamento cinematografico del musical Wicked (parte 1) con Ariana Grande e Cynthia Erivo: scala dalla sesta posizione alla decima con una raccolta al box office da 3,3 milioni di euro. Nel complesso il fine settimana si è chiuso con 6.275.568 euro, il 20,3% in meno rispetto al corrispondente fine settimana del 2023 e del 29,96% in meno rispetto allo scorso weekend.





