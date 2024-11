A Torino blitz dei pro Palestina alla Leonardo, 30 identificati

Blitz di un gruppo di attivisti pro Palestina che oggi sono entrati nella sede torinese della Leonardo, in corso Francia, alla periferia della città. "Siamo entrati a bloccare la Leonardo Spa per denunciarne la complicità con il genocidio in corso a Gaza perpetrato dallo stato illegittimo di Israele ai danni del popolo palestinese", spiegano, in una nota, gli attivisti che hanno diffuso un video della loro iniziativa.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha fatto uscire i manifestanti, poche decine, e poi ne ha indentificati 30, tra cui alcuni militanti del centro sociale Askatasuna.





