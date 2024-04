Donald Trump si è fermato a sorpresa in un cantiere di New York prima di tornare in tribunale per il processo per i soldi alla pornostar. "Un presidente deve avere l'immunità. Se non ce l'ha, è come un avere un presidente cerimoniale", ha detto Trump, secondo quanto riportano i media americani. La Corte Suprema ascolterà oggi le argomentazioni sull'immunità totale chiesta dall'ex presidente.





