Bozza vertice Ue, 'impegno a evitare escalation in Libano'

"L'Ue è pronta a collaborare con tutti i partner per evitare un'ulteriore escalation delle tensioni nella regione, in particolare in Libano. Ricorda il suo forte sostegno al popolo libanese e riconosce le difficili circostanze che il Libano sta attraversando a livello interno e a causa delle tensioni regionali". E' quanto si legge nell'ultima bozza di conclusioni del vertice dei leader Ue che inizia questo pomeriggio. L'Italia aveva chiesto che al summit fosse affrontato il dossier libanese. "L'Ue mantiene il suo impegno a favore della stabilità del Libano e a rafforzare il suo sostegno alle Forze armate libanesi", si legge.



