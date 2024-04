Filt Cgil, porti tutti fermi, adesione sciopero fino al 100%

"I porti oggi sono praticamente tutti fermi con un'adesione in alcuni scali fino al 100%". A riferirlo è il segretario nazionale della Filt Cgil Amedeo D'Alessio sullo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici portuali.

"Oggi da tutti i porti italiani in sciopero e dalla manifestazione nazionale Genova dove hanno partecipato circa 1500 persone - sottolinea il dirigente nazionale della Filt - arriva forte la richiesta di riaprire in maniera concreta la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, colmando le distanze sia sulla parte economica, ma anche in relazione ad alcune questioni specifiche che attengono alla parte normativa".

"Tra le nostre richieste - sostiene infine D'Alessio - un giusto salario, sbloccare il decreto per il fondo di accompagnamento alla pensione anticipata per i portuali, il riconoscimento del lavoro usurante, rafforzare tutti gli strumenti contrattuali relativi al tema della salute e sicurezza sul lavoro ed infine dare il nostro contributo alla riforma della portualità".





