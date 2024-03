Europee:C.De Luca svela il simbolo,con le "stelle della libertà"

Cateno De Luca svela il simbolo con cui il suo Fronte della Libertà correrà alle europee: la parola "Libertà" in primo piano costellata da 13 simboli, da 'Sud Chiama Nord' a 'Grande Nord', da 'il movimento per l'Italexit' a 'Insieme liberi' fino al 'partito dei Pensionati' e 'Noi Agricoltori. Quattro simboli, per un totale di 17 complessivi, sono ancora da riempire. "Siete le stelle del firmamento della libertà", ha detto De Luca nel corso della conferenza stampa alla Camera in cui ha annunciato le ultime adesione.

Tra i candidati ci sarà Piera Aiello, ex 5 Stelle e prima testimone di giustizia ad essere eletta in Parlamento. Cateno De Luca in vista del voto per l'Europarlamento, ha siglato l'accordo anche con Grande Nord, partito fondato dall'ex leghista Roberto Bernardelli, e con il movimento Noi Agricoltori. Tra gli altri, sarà candidato anche Paolo Silvagni, soprannominato 'Mr Valleverde' in quanto titolare dell'omonima azienda di scarpe. In squadra anche: Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali; "Insieme Liberi", il movimento per la libertà vaccinale come anche il movimento "Vita". Candidato il giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo.



