Borsa: l'Europa prosegue positiva con Wall Street

Le Borse europee si confermano positive con l'avvio in rialzo di Wall Street. Lo stoxx 600, l'indice d'area del vecchio Continente, è sopra la parità con l'immobiliare e l'energia negativi.

Francoforte è la migliore con un +0,6%. Tra le altre Parigi guadagna lo 0,43%, Milano lo 0,2% dove è cedente Mps (-0,35%) che viaggia a 4,23 euro, sopra i 4,15 euro dell'operazione di vendita del 12,5%. In luce A2a (+1,3%), Mediobanca (+1,28%) e Azimut (+1,17%). Debole il listino di Londra (-0,2%).

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 131 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,62%. Sul fronte delle commodity sono in calo tanto il petrolio (wti -0,7% a 81 dollari, brent -0,7% a 85,6 dollari), quanto il gas che è sui 27 euro al megawattora (-0,3%).

Infine, per quanto riguarda i cambi, l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0815.



