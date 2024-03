Ddl sul fine vita, salta l'inizio dell'esame in Senato

Salta l'incardinamento in Senato dei disegni di legge sul fine vita, per l'assenza del governo, la cui presenza è necessaria in tutta l'attività parlamentare. I senatori delle Commissioni giustizia e Affari sociali, dove oggi i ddl sarebbero dovuti essere solo illustrati, hanno ricevuto una comunicazione con la sconvocazione della seduta, per l'assenza del governo.

"Ci auguriamo si tratti di un rinvio a brevissimo, perché non sarebbe accettabile un atteggiamento ostruzionistico da parte della maggioranza su un tema così importante sul quale il parlamento è in grave ritardo", dicono Alfredo Bazoli e Sandra Zampa, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Affari sociali.

L'assenza del governo è "grave, rischia di affossare un dibattito su una legge più che mai necessaria", afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA