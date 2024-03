"Noi abbiamo una compagnia area che si chiama Ita, si chiamava Alitalia. Abbiamo detto: 'vediamo di costruire un campione europeo che possa competere con i colossi internazionali'. Da dieci mesi stiamo lottando con l'Europa che non ci permette di fare questo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA