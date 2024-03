Del Fante: "Rimodelliamo Poste per una crescita sostanziale"

"Con questo nuovo piano strategico stiamo rimodellando il nostro business, per cogliere una crescita sostanziale", sottolinea l'a.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante, presentando il nuovo piano strategico al 2028 'The connecting platform'. Obiettivi che saranno raggiunti, dice, "con il nuovo modello di servizio commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e con la trasformazione logistica, che fa evolvere il nostro modello in una rete all'avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business della corrispondenza e dei pacchi".

Sviluppo anche nei servizi finanziari e assicurativi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA