'Putin a maggio andrà in Cina da Xi'

Vladimir Putin andrà a maggio in Cina a maggio per colloqui con il presidente Xi Jinping, in quello che sarebbe il primo viaggio all'estero dopo la sua scontata vittoria elettorale.

Lo riporta Reuters sul suo sito citando una fonte vicina alla questione che ha affermato che "Putin visiterà la Cina", notizia confermata in modo indipendente da altre quattro fonti, che hanno tutte parlato a condizione di anonimato.

Due fonti hanno detto che la sua visita avverrà prima del previsto viaggio del presidente cinese in Europa.

Il Cremlino ha rifiutato di commentare e il ministero degli Esteri cinese non ha risposto.



